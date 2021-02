CorSera – Riunione Ibra, Pioli e Maldini per Sanremo: ipotesi elicottero e solo due notti in Riviera

Come riporta il Corriere della Sera, in vista della settimana turbolenta che vedrà protagonista Zlatan Ibrahimovic al festival di Sanremo, ieri c’è stata una riunione fra Maldini, Pioli e Ibrahimovic, in totale serenità: si valuta l’utilizzo di un elicottero al posto dell’auto per coprire i 350 km che dividono Milano da Sanremo ed evitare il più possibile un faticoso pendolarismo giornaliero, visto che il martedì sera il Milan giocherà contro l’Udinese. Dunque Zlatan potrebbe fermarsi in Riviera solamente il giovedì e anche il venerdì, con un preparatore.