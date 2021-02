CorSport – Tre dettagli da sistemare prima del rinnovo di Gigio

Scadrà il prossimo 30 giugno il contratto che lega Gigio Donnarumma ed il Milan, i tempi stringono e bisogna limare gli ultimi dettagli, così che il Milan possa garantirsi le prestazioni del suo portiere anche per le prossime stagioni.

Il portierone rossonero ha sempre manifestato la volontà di continuare a vestire i colori rossoneri, ma, come riporta questa mattina il Corriere dello Sport, ci sarebbero ancora tre intoppi da sistemare: la cifra dell’ingaggio (i rossoneri offrono 7,5 milioni più bonus, Raiola ne vorrebbe 10), la durata del nuovo contratto (2024 o oltre) ed infine il discorso relativo alla clausola rescissoria, voluta dal procuratore ma non dal club.

Il rischio di perdere Donnarumma a zero è molto basso, ma il tempo stringe e le pretendenti non aspettano altro: toccherà ora a Maldini e Massara farsi valere e convincere Raiola ad accettare la proposta del club di via Aldo Rossi.