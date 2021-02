Dalla Francia – Il Monza sogna Ribery in caso di Serie A

Franck Ribery potrebbe diventare un nuovo rinforzo per il Monza a partire dalla stagione 2021-2022. Secondo quanto riportato da France Football, Adriano Galliani avrebbe già provato nel mercato di gennaio a portare in biancorosso il classe 1983, ricevendo però una risposta negativa. L’ AD però non vuole arrendersi, ed è pronto a rilanciare qualora il Monza dovesse ottenere la sua prima storica promozione in serie A. La decisione tornerebbe dunque nelle mani dell’attaccante francese, il cui contratto scadrà a giugno 2021.