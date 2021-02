Dalla Spagna – Thauvin ha detto sì al Milan: l’affare potrebbe sbloccarsi presto

Florian Thauvin, come ormai noto, è da tempo nel mirino di Paolo Maldini, che lo considera l’esterno offensivo ideale per il suo Milan.

Il contratto del calciatore con il Marsiglia scade nel prossimo giugno e, data l’intenzione di non rinnovare, il francese avrebbe già la possibilità di trattare con altri club per un eventuale trasferimento a parametro zero per la prossima stagione. Come riportato dal Mundo Deportivo, Thauvin avrebbe di fatto scelto il Milan per il suo futuro nonostante l’interesse di altre squadre europee e non, con la trattativa che quindi potrebbe entrare nel vivo già a partire dalle prossime settimane.

In questo caso, dunque, ci sarebbe da trovare l’accordo economico tra le parti, che date le volontà del calciatore e del club, non dovrebbe rappresentare un grosso problema.