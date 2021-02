DAZN – Pioli: “È andato tutto male, ma ci rialzeremo subito”

Intervistato ai microfoni di DAZN, Stefano Pioli ha parlato della sconfitta contro lo Spezia. Ecco le sue parole:

“Dobbiamo reagire e sicuramente lo faremo. Lo Spezia ha vinto meritatamente ed è la nostra prima sconfitta meritata, non siamo riusciti ad esprimerci. Ma ripartiremo sicuramente.

Mancanza di cattiveria? Non siamo una squadra capace di vincere le partite sporche, abbiamo sempre cercato di puntare sulle nostre qualità. Stasera non ci siamo riusciti, e abbiamo perso convizione. Oggi classica giornata storta, non hanno funzionato le mie scelte nè le prestazioni dei giocatori.

Contraccolpo psicologico? Siamo consapevoli della partita fatta ma anche delle nostre qualità. Chi ha visto i nostri allenamenti in settimana non poteva immaginare una partita del genere. Dimostreremo che non siamo questi qua, la squadra vista stasera.

Il Milan ha risentito delle aspettative alte? Fino alle 20.40 ero convinto che avessimo fatto tutto per preparare bene la partita, sicuramente oggi siamo stati meno lucidi a reagire alle difficoltà che l’avversario ci ha messo davanti. La partita si è complicata e abbiamo commesso degli errori.

Ritmo? Non dare ritmo nel giro palla ha reso la vita facile agli avversari. Partita molto insufficiente dal punto di vista tecnico, stasera non ha funzionato nulla, nè con la palla nè senza palla. Dobbiamo ripartire con determinazione, abbiamo le capacità per riprenderci.

Rebic? Ieri in allenamento ha avuto un trauma, il problema è al tendine rotuleo. Non dovrebbe essere particolarmente grave, spero di averlo a disposizione giovedì.

Quanto conta Ibra in questi momenti? In questo momento c’era troppa delusione, è giusto che sia così perché abbiamo fatto una brutta partita, in spogliatoio nessuno ha parlato. Torniamo però con determinazione al nostro lavoro.”