Derby di mercato. Milan e Inter su Ikoné del Lille

Non sono passate nemmeno 24 ore dal Derby che uno nuovo pare palesarsi all’ orizzonte. Questa volta di mercato. Come riporta calciomercato.com, Milan e Inter sono pronti a sfidarsi per ​Jonathan Ikoné, esterno offensivo classe 1998 in scadenza nel 2023 con il Lille. Il calciatore che è stato avversario del Milan nei gironi di Europa League, è da tempo un obiettivo della dirigenza rossonera. Profilo giovane e di qualità, identikit perfetto del Milan targato Elliot. Da qualche settimana, Ikonè è diventato un obiettivo di Marotta e Ausilio compatibilmente alla situazione societaria nerazzurra. La valutazione che il Lille fa del suo talento si aggira intorno ai 30 milioni.