Di Marzio: “Il Milan deve fare un’eccezione per Donnarumma”

L’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, è intervenuto a a Sky Sport 24 in merito alla questione legata al rinnovo di Donnarumma. Le sue parole:

“Ci sono eccezioni che inevitabilmente devono essere fatte per valore tecnico ma anche perché il contratto di Donnarumma è in scadenza. So che il Milan gli sta offrendo di più di quanto guadagna e so anche il momento Covid influisce, ma se dovesse partire il Milan dovrebbe trovare un sostituto spendendo anche di più sul mercato. Devono fare un’eccezione per un giocatore di questo valore”