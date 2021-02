GdS – Donnarumma, Milan e Raiola trattano per il rinnovo. C’è distanza su due punti in particolare

Terminato il mercato invernale, in casa Milan adesso all’ordine del giorno ci sono i rinnovi di contratto. Il più chiacchierato è senza dubbio quello di Gianluigi Donnarumma.

Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport la richiesta Mino Raiola, agente di Donnarumma, è di 10 milioni di euro. Il Milan, per adesso, offre un contratto fino al 2026 da 7,5 milioni netti a stagione. Al momento questa cifra non soddisfa Raiola che vuole far diventare il classe ’99 uno dei portieri più pagati del mondo.

L’agente non è d’accordo nemmeno sulla durata contratto: chiederebbe infatti un rinnovo di uno o due anni, così da potersi guardare intorno la prossima estate. Una soluzione per niente gradita ai dirigenti rossoneri, che potrebbero però accettare di concedere il prolungamento fino al 2024. Raiola potrebbe decidere di chiedere una clausola rescissoria da inserire nel nuovo contratto di Gigio. Le trattative continuano spedite, il Milan vorrebbe chiudere il discorso il prima possibile.