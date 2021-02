Nella partita vinta ieri contro il Crotone per 4-0, sia Ibrahimovic che Rebic hanno segnato 2 gol. Era dai tempi di Inzaghi e Pato che due giocatori del Milan non segnavano una doppietta nel corso dei 90′. Nello specifico, l’ultima volta risale al match vinto per 5-1 contro il Siena il 15 marzo 2009.