ESCLUSIVA SM – Striscione d’incoraggiamento fuori da Milanello

Nel momento più difficile da un anno a questa parte, i tifosi si stringono intorno alla squadra di Pioli per fargli sentire il loro affetto. Secondo quanto appreso dalla redazione di Spaziomilan.it, in serata, ai cancelli di Milanello è stato esposto uno striscione motivazionale firmato dai ‘Black Devil’, gruppo organizzato del tifo rossonero, con la scritta “Stay Hungry, Stay Foolish“.

Un messaggio che riprende la celebre citazione di Steve Jobs, come si legge proprio dal comunicato della tifoseria milanista: “Come gruppo abbiamo ritenuto doveroso abbracciare virtualmente tutti i ragazzi della prima squadra, invitandoli a perseguire nei propri sogni che sono poi i sogni di tutti noi tifosi. Steve Jobs, l’indimenticabile creatore del mondo Apple, lo disse in una delle sue ultime apparizioni ai giovani che gremivano la platea. Noi questo pensiero lo vogliamo rilanciare ai nostri ragazzi, per trasmettergli quella positività che sembra momentaneamente smarrita, ma che deve ritornare ad aleggiare tra loro, perché sono un gruppo di ragazzi seri, in cui noi crediamo fermamente. Non saranno poche partite sfavorevoli a scalfire ciò che di buono hanno fatto in questi ultimi dieci mesi. Siate affamati siate folli“.