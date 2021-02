G. Galli: “Il Milan deve ritrovarsi subito. Il derby è una partita a sé”

Giovanni Galli è intervenuto sul canale Twitch ufficiale del Milan sulla sfida di domani contro la Stella Rossa. Ecco le sue parole:

“La cultura dello Stella Rossa è quella di una squadra tignosa, una squadra che gioca molto sull’atletismo in difesa e fantasia in attacco. È un po’ nel loro dna.

Il Milan deve riprendere il suo cammino, la partita di La Spezia è stata una lezione di gioco. A fine gara ero dispiaciuto ma ho applaudito lo Spezia, hanno giocato con principi di calcio attuali, non avevano paura di chi avevano di fronte. Un po’ la filosofia di Sacchi, quando ci diede una lezione di calcio col Parma. Il Milan deve ritrovare immediatamente sé stesso, è stata la più grande sorpresa della prima metà del campionato.

Il derby? Mai come in questo momento si deve rubare la frase: “Il derby è una partita a sé”. Se facessi un’analisi di quanto è successo ultimamente, direi che l’Inter ha il favore del protagonista, ma nel derby non sempre il più forte e il più in forma vince”.