GdS – Amadeus sulla presenza di Ibra al Festival di Sanremo: “Sarà tutte le sere tranne mercoledì”

Secondo quanto riferisce gazzetta.it, questo, potrebbe essere il programma di Ibra: allenamento lunedì a Milanello, presenza a Sanremo nella giornata e nella serata di martedì, poi mercoledì sarà di nuovo a Milano per la sfida contro l’Udinese, giovedì allenamento a Milanello e nuovo trasferimento in Liguria dove rimarrà fino a sabato quando è in programma la serata finale del Festival. Subito dopo, nella notte tra sabato e domenica, lo svedese partirà per raggiungere la squadra rossonera a Verona per il match di domenica 7 marzo alle 15.

Inoltre, a rafforzare quanto detto è intervenuto Amadeus, conduttore del Festival, a RTL 102.5 che ha dichiarato: “Non ho chiamato Ibrahimovic il giorno dopo il derby, dopo la vittoria dell’Inter, ho aspettato un giorno… È molto simpatico, è un professionista, mi ha detto di essere emozionato e detto da uno come lui è una bella cosa. Lui ci sarà martedì, poi mercoledì avrà una partita e tornerà a Sanremo da giovedì fino a sabato”