GdS – Bennacer recuperato, con lo Spezia sarà titolare

Ismael Bennacer è pronto a riprendersi le chiavi del centrocampo del Milan già dalla gara di sabato sera contro lo Spezia.

Come riporta La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, il centrocampista algerino, che aveva saltato la sfida di domenica scorsa contro il Crotone a causa di una bronchite, sarà regolarmente in campo dal primo minuto nel match contro i liguri, in programma sabato sera alle 20:45 allo stadio “Alberto Picco“.

Mister Stefano Pioli potrà quindi contare nuovamente sul classe ’97, che dopo i diversi problemi avuti in questa stagione è di nuovo a totale disposizione del tecnico: sarà quindi lui ad affiancare Kessie nella gara contro i liguri.