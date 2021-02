GdS – Da Calabria a Saelemaekers: ecco il gruppetto che ad oggi vale 85 milioni in più rispetto ad un anno fa

Il Milan continua a stupire tutti sul piano del gioco e dei risultati, e da un anno a questa parte ha cambiato marcia in maniera repentina, a causa sicuramente di due grandi arrivi nel mercato di gennaio dello scorso anno, come Kjaer ed Ibrahimovic, ma anche grazie al lavoro di Pioli sui tanti giovani in rosa.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, sono tanti infatti i rossoneri, ad oggi, a valere molto di più di un anno fa, ed in particolare cinque giovani: Calabria, Saelemaekers, Leao, Bennacer e Kessié, tutti autori fin qui di una grande stagione e diventati elementi importantissimi nello scacchiere tattico rossonero.

Solo questo quintetto vale 85 milioni di euro in più rispetto al momento dell’arrivo a Milano del tecnico rossonero: se il Milan è ritornato protagonista in Italia ed in Europa, gran parte dei meriti vanno dati a Stefano Pioli ed al suo grande lavoro su un gruppo giovane.