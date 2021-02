GdS – Gli undici di Pioli per il match contro lo Spezia

Il Milan ha una ghiotta occasione in questa giornata di campionato, infatti con la Juventus in trasferta a Napoli e l’Inter che ospita la Lazio a San Siro, i rossoneri potrebbero allungare.

Attenzione però a non sottovalutare lo Spezia, la squadra di Italiano ha dimostrato i suoi valori in campo mettendo in difficoltà anche le grandi squadre.

Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, Stefano Pioli si affiderà a Donnarumma tra i pali, con Dalot, Kjaer, Romagnoli e Theo a comporre la difesa. A centrocampo Bennacer dal 1’ in coppia con Kessié. In avanti Calhanoglu in trequarti con Saelemaekers a sinistra e Leao a destre, a supporto del solito Zlatan Ibrahimovic.