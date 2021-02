GdS – Hauge al centro del progetto rossonero: rifiutate le due richieste di prestito di Leverkusen e Southampton

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport sottolinea come, nonostante l’esclusione dalla lista UEFA, Jens Petter Hauge sia totalmente parte integrante dei progetti del Milan, per il presente e per il futuro.

A dimostrazione di tutto questo, ci sarebbe anche il netto rifiuto, da parte della società rossonera, di due richieste di prestito pervenute durante il mercato di gennaio da Bayer Leverkusen e Southampton: l’intenzione di Stefano Pioli e in generale della società, è quella di continuare a puntare sul talento classe ’99.