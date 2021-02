GdS – I possibili scenari per il riscatto di Diogo Dalot

Il futuro di Diogo Dalot rimane incerto, con il cartellino per il momento ancora di proprietà dello United. Ecco i possibili scenari.

RISCATTO PER DALOT?

Con gli impegni che diventeranno sempre più numerosi vista l’Europa League, il terzino portoghese avrà più occasioni di scendere in campo e farsi valere. Infatti, sinora è stato messo in ombra dalla straordinaria stagione di Davide Calabria, titolare inamovibile sulla destra. Lo United e il Milan, per il momento, non hanno ancora discusso sul suo riscatto; entrambe le società hanno deciso di parlarne solo a fine stagione, quando sarà possibile effettuare delle valutazioni più complete.

La volontà del Milan sembra essere quella del riscatto, ma tutto dipenderà dalla richiesta del club di Manchester; considerando che fu acquistato dal Porto per 17 milioni, difficilmente la richiesta si abbasserà oltre questa cifra.