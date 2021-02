GdS – Ibra al Festival, il Milan non teme alcuna distrazione

Dal 2 al 6 marzo è in programma il Festival di Sanremo, e fra gli ospiti fissi, come per altro voluto dal direttore artistico e presentatore Amadeus, vi sarà Zlatan Ibrahimovic, che parteciperà quindi a tutte le serate in programma.

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina riferisce come dalle parti di via Aldo Rossi la situazione sia decisamente tranquilla: i rossoneri non temono alcuna distrazione, e potranno contare sul bomber svedese per tutte le gare che si svolgeranno nell’arco di quella settimana; i dirigenti del diavolo, inoltre, conoscono bene la dedizione dell’attaccante, e non sono in alcun modo preoccupati.

Il giorno più critico, riferisce la rosea, sarà il martedì, quando, in contemporanea, andranno in scena la seconda serata del Festival e la sfida a San Siro fra Milan e Udinese: molto probabile che la Lega anticipi al pomeriggio la gara, così da poter permettere ad Ibra la partecipazione ad entrambi gli avvenimenti.