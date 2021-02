GdS – Ibrahimovic a Sanremo con un preparatore personale ed un programma specifico

La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione per quello che riguarda la partecipazione di Zlatan Ibrahimovic al festival di Sanremo ed in particolare su come lo svedese continuerà a lavorare.

Dal 2 marzo, l’attaccante rossonero si trasferirà a Sanremo per la prima serata del festival alla quale prenderà parte dopo l’allenamento. Mercoledì 3 marzo, con molta probabilità, lo svedese parteciperà allo spettacolo solo tramite videocall, data la gara tra Milan ed Udinese che dovrebbe disputarsi alle 20.45. Giovedì, venerdì e sabato, Ibrahimovic dovrebbe trattenersi a Sanremo, allenandosi individualmente con un preparatore del club a lui dedicato, per poi rientrare a Milano o direttamente a Verona per il match tra i rossoneri e gli scaligeri del 7 marzo.

Il percorso definitivo, comunque, verrà deciso solo a ridosso del festival, per poter organizzare gli impegni al meglio, anche insieme a Pioli e Maldini.