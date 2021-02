GdS – Klose pronto a tornare in Italia

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina riporta un’intervista a Miroslav Klose, ex bomber di Bayern Monaco e Lazio, che ha dichiarato di voler tornare in Italia per concludere gli studi con un periodo di praticantato.

Vice di Hans Flick alla guida della formazione tedesca, l’ex attaccante avrebbe deciso di chiedere a Pioli, suo mentore ai tempi della Lazio, un’opportunità: “Ho pensato di chiedere a Pioli. Avrei già dovuto svolgere il praticantato a Milano, ma a causa della pandemia non è stato possibile. Recupereremo presto, appena si potrà”.

Si tratterà quindi di un passaggio molto importante per il futuro da allenatore di Miro Klose, che ha già le idee chiare sulla mentalità da trasmettere alle sue future squadre: “La mia filosofia si può riassumere così: dominare il gioco ed essere dinamici”, riporta la Rosea.