GdS – Milan, come riparti?

La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, si chiede come ripartirà la formazione rossonera dopo il brutto k.o. per 2 a 0 subito in casa dello Spezia.

Il Milan non è più primo in classifica, vista la vittoria dell’Inter per 3 a 1 contro la Lazio, ma deve in ogni caso reagire immediatamente, ed il derby di domenica prossima potrebbe essere la gara giusta da questo punto di vista; i rossoneri dovranno ripartire dai loro uomini migliori: Ibra e Calhanoglu saranno chiamati a dare la giusta scossa.

Pioli dovrà fare di necessità virtù: la squadra non va assolutamente demoralizzata, poiché quanto fatto vedere fino ad ora è certamente di altissimo livello, ma bisogna cercare di riportare fiducia nell’ambiente, visti i prossimi due impegni probabilmente decisivi per la stagione rossonera.