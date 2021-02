GdS – Milan, effetto Calhanoglu: è l’altro leader della squadra

C’è anche la firma di Hakan Calhanoglu nella vittoria di ieri per 4 a 0 sul Crotone. Il turco, entrato a circa mezz’ora dalla fine, ha sfornato una prestazione eccellente, che ha permesso al Milan di superare agevolmente i calabresi con un secondo tempo di qualità e quantità.

Come riporta La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, il fantasista ha confezionato con due pregevoli assist i gol di Rebic, valsi i gol della sicurezza. La sua è una leadership silenziosa, seconda solo a quella di Ibrahimovic.

Per competere fino alla fine in campionato ed in Europa League, il Milan avrà bisogno delle geometrie e della tecnica del suo numero dieci, ormai decisivo tanto quanto i vari Theo Hernandez, Kessie o Donnarumma.