Non solo Tommaso Pobega. Il Milan guarda in casa Spezia, in particolare il classe ’98 Martin Erlic.

Dal 2018 la scalata: Serie B, Serie A, nazionale. A gennaio è stato cercato dal Fulham, secondo la Gazzetta dello Sport ma è seguito anche dal Milan. Si tratta di un profilo giovane, con molti margini di crescita e con costi contenuti. Qualità fondamentali per il progetto del Milan. tutte caratteristiche che piacciono al nuovo corso rossonero.