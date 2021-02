GdS – Nuova benzina scudetto dal mercato

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport intitola “Benzina per lo scudetto“, in riferimento ai prossimi impegni dei rossoneri, decisivi per l’ottenimento degli obiettivi di inizio stagione.

La squadra di Pioli, infatti, dovrà sfruttare al meglio le prossime due settimane, durante le quali affronterà in campionato il Crotone fra le mura amiche di San Siro e lo Spezia in trasferta, al “Picco”, per racimolare punti fondamentali in vista di marzo ed aprile, che saranno i mesi più importanti e dispendiosi della stagione.

Per farlo, il tecnico rossonero punterà su tutti i suoi giocatori, ed in modo particolare dagli ultimi arrivati: sarà importantissimo migliorare la condizione fisica di Tomori e Mandzukic soprattutto, per poter contare sulle loro capacità e cercare l’accelerata decisiva quanto meno per la corsa Champions, approfittando dei molteplici impegni ravvicinati delle dirette concorrenti come Juventus, Inter e Napoli.