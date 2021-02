GdS – Pronto il rinnovo di contratto per Kessié fino al 2026 con adeguamento di ingaggio

Non solo Gianluigi Donnarumma. Nella lista dei contratti da rinnovare, in casa Milan, c’è anche quello di Franck Kessié, diventato ormai un pilastro nello scacchiere tattico di mister Pioli.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la dirigenza rossonera avrebbe tutta l’intenzione di prolungare il contratto dell’ivoriano, motivo per il quale i contatti tra le parti sono già iniziati: Maldini punta ad un rinnovo fino al 2026 con un’offerta intorno ai 3 milioni di euro più eventuali bonus, di modo da non superare la soglia massima per gli ingaggi posta a 4 milioni di euro, eccezion fatta per Ibrahimovic e Donnarumma.