GdS – Rinnovo Calha, parti sempre più vicine: balla un milione

Hakan Calhanoglu, nonostante il momento tutt’altro che positivo, rimane una delle colonne portanti di questo Milan, e per questo la società sta accelerando i tempi nel tentativo di ottenere il definitivo “sì”.

Come riporta La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, le parti non sono mai state così vicine come in questo momento: domani ci sarà un incontro fra la dirigenza rossonera e l’agente del calciatore.

La differenza fra domanda (5 milioni) ed offerta (4 milioni) è minima, anche se ancora significativa: entrambi infatti hanno intenzione di prolungare il contratto, di conseguenza tale ostacolo sembra assolutamente superabile.

La volontà, riferisce la rosea, è quella di proseguire insieme fino al 2025, il Milan è soddisfatto del rendimento del ragazzo che, a sua volta, ha trovato la sua dimensione in quel di Milanello.