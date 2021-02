GdS – Rinnovo Donnarumma: i rossoneri offrono 7,5 milioni di euro per 5 anni, Raiola temporeggia

Già da alcune settimane, quello del rinnovo di Gianluigi Donnarumma è uno dei temi più caldi in casa Milan, con il contratto del portiere della Nazionale in scadenza a breve.

Come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, negli ultimi giorni i contatti tra la dirigenza rossonera e Mino Raiola, potente agente del calciatore, non hanno portato a sostanziali progressi: il Milan ha messo sul piatto un ricco rinnovo da 7,5 milioni di euro per 5 anni, ma il procuratore vorrebbe prolungare solo per un anno o al massimo due.

L’intenzione dell’entourage di Donnarumma, infatti, sarebbe quella di puntare più su un accordo-ponte che ad un prolungamento vero e proprio, scrive la rosea.