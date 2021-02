Ibra-Lukaku: la decisione finisce in procura ma i tempi sono lunghi

L’assurda lite tra Ibrahimovic e Lukaku verrà analizzata in procura. Il punto principale, come sottolinea nuovamente ‘La Gazzetta dello Sport’, è capire se nelle frasi dello svedese vi è razzismo. Nei prossimi giorni verrà chiamato l’arbitro Valeri per testimoniare sulla vicenda.

“Potrebbero esserci dunque delle conseguenze” scrive ‘Tuttosport’, ovvero squalifiche a tempo e non a giornata. I tempi però sono abbastanza lunghi. La decisione difficilmente arriverà entro venti giorni. Ergo, Ibra e Lukaku si affronteranno nuovamente nel derby.