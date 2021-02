Dopo l’infortunio di Mandzukic, Zlatan Ibrahimovic potrebbe tornare a giocare in Europa League. Lo svedese manca in questa competizione dalla sconfitta contro il Lille per 0-3 del 5 novembre e domani ci sarebbe la possibilità di rivederlo in campo anche se a gara in corso.

Il numero 11 rossonero ha saltato per infortunio le ultime tre gare del girone e durante il match d’andata con la Stella Rossa è stato seduto tutto il tempo in panchina.