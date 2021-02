Ibra, stoccata a LeBron James: “Non deve parlare di politica”

Nel corso della sua lunga intervista alla UEFA, Zlatan Ibrahimovic ha riservato anche una stoccata a LeBron James. Il campione NBA non è stato discusso per le sue capacità di sportivo ma per il suo impegno in politica e attualità, ritenuto eccessivo da Ibrahimovic.

“Quello che fa lui è fenomenale, però non mi piace quando le persone con qualche tipo di ‘status’ parlano di politica. Fai quello in cui sei bravo. Fai quello che fai. Io gioco a calcio perché sono il migliore nel giocare a calcio. Non faccio politica. Se fossi stato un politico, avrei fatto politica.

Questo è il primo errore che le persone famose fanno quando si sentono arrivate. Per me meglio tenersi lontano da questi argomenti, e fare quello in cui si è bravi, altrimenti rischi di non farci una bella figura”