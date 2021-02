Ibrahimovic VS LeBron James: che attacco di Baron Davis!

La diatriba tra Zlatan Ibrahimovic e LeBron James sembra non finire, anzi: vive un nuovo capitolo! Arrivano, infatti, gli attacchi oltreoceano da parte di Davis a difesa della stella dei Los Angeles Lakers.

Baron Davis, ex cestista NBA di alto livello ed attuale commentatore tecnico per TNT, ha attaccato lo svedese su Twitter prendendo le parti del suo connazionale. L’ex New York Knicks, senza troppi timori, ha pesantemente accusato Ibrahimovic invitandolo a stare lontano da Los Angeles. Ecco le sue parole: “Zlatan tieni il c**o lontano da LA. I Galaxy tanto fanno schifo comunque. E tu sei incredibilmente stupido. Prendi quel look da Zohan e restituiscilo a Sandler. Ora lascia che sia il King a parlare!”.

Insulti, riferimenti cinematografici e sportivi … Ibrahimovic non lascerà passare queste dichiarazioni tanto facilmente!