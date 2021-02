Il Chelsea punta 3 difensori: possibile via libera per Tomori

Importante novità di mercato arriva dalla Germania. Secondo quanto riportato da SportBild, il Chelsea avrebbe già in mente 3 obiettivi in difesa per la prossima estate: Upamecano del Red Bull Lipsia, Süle e Alaba del Bayern Monaco. Una scelta chiara e precisa del neo tecnico dei londinesi Tuchel, che pare sia deciso a rinforzare il reparto con nuovi innesti.

Buone notizie per il Milan quindi, con il futuro di Tomori che potrebbe essere a tinte rossonere anche in maniera definitiva. La speranza della dirigenza di via Aldo Rossi è quella di strappare uno sconto sul costo di riscatto.