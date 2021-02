Il derby è anche dei giovani: Barella vs Tonali

Milan-Inter sarà anche il match del centrocampo verde. Secondo quanto riporta il ‘Quotidiano Sportivo’, l’Italia si godrà la sfida tra i due giovani talenti azzurri ovvero Niccolò Barella e Sandro Tonali. Il centrocampista nerazzurro, classe 97′, si è ormai affermato nella squadra di Conte ed è diventato indispensabile anche per la Nazionale di Roberto Mancini.

Discorso diverso per il centrocampista rossonero. Tonali è arrivato quest’anno in una realtà completamente nuova e sta cercando di convincere il diavolo ad aver fatto un buon investimento per il futuro. La strada è lunga ma i primi progressi si sono già verificati. Il derby di questo pomeriggio sarà dunque un esame importante per il giovane centrocampista lodigiano.