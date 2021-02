Il Milan avvia i contatti con il Palmeiras per Vina

Dopo la campagna acquisti invernale il Milan pensa già a quella estiva con l’obiettivo di portare a Milano un terzino sinistro che possa dare la possibilità a Theo Hernandez di rifiatare.

Secondo il Corriere dello Sport, a gennaio il club rossonero avrebbe già avuto contatti con l’agente di Matias Vina, terzino sinistro del Palmeiras fresco vincitore della Copa Libertadores, ma nella scorsa finestra di mercato non c’è stato il tempo per trattare.

La società brasiliana chiede 8 milioni di euro e nei prossimi mesi continueranno i contatti tra i due club. Il Milan lo vuole in estate ma, se non dovesse chiudersi la trattativa, Maldini piomberebbe su Junior Firpo del Barcellona per il quale sarà fatto un tentativo per il prestito viste le elevate richieste economiche dei blaugrana.