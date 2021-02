Il Milan cerca un vice Theo Hernandez: spunta l’ipotesi Mathias Olivera

Il Milan continua ad essere alla ricerca di un vice Theo Hernandez. Dalot non ha pienamente convinto in quel ruolo, tanto che la società è già al lavoro per trovare il giusto rinforzo. Oltre al nome di Matias Vina, dalla Spagna spunta una nuova ipotesi.

Stando a quanto riferisce As, Maldini avrebbe già sondato il terreno per Mathias Olivera del Getafe. Il talentuoso esterno ha una clausola rescissoria da 20 milioni di euro, ma ci sono margini di trattativa. Su di lui è forte la concorrenza dell’Atletico Madrid, con il Cholo Simeone rimasto stregato dal giocatore.