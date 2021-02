Il Milan mette in vendita i biglietti virtuali per il derby contro l’Inter

Il Milan ha messo in vendita i biglietti per il prossimo derby contro l’Inter, in programma domenica 21 febbraio alle 15.00. Si tratta di biglietti virtuali che i tifosi potranno acquistare per sostenere l’iniziativa Derby Together, lanciata oggi dalla società rossonera.

L’iniziativa prevede che per ogni biglietto virtuale acquistato, ogni tifoso riceva anche una lettera di ringraziamento ed un portachiavi in edizione speciale. Tutti coloro che parteciperanno, inoltre, avranno la possibilità di vincere numerosi premi, tra i quali le maglie indossate dai giocatori durante il derby, un volo per Dubai offerto da Emirates e alcune gift card Puma.

Il ricavato raccolto da Derby Together sarà interamente devoluto a Fondazione Milan per un’iniziativa a sostegno delle fasce più fragili della popolazione, messe ancor più in difficoltà dalla grave emergenza sanitaria ed economica.