Il Milan torna a non segnare in trasferta dopo 419 giorni

La disfatta del Milan in casa dello Spezia è testimoniata dai numeri e dalle statistiche, che riportano alla mente dei tifosi il ricordo delle delusioni degli ultimi anni.

I rossoneri, infatti, hanno concluso la partita al Picco senza mai tirare in porta: non accadeva dall’agosto 2019, in occasione di Udinese-Milan, partita che la squadra allora allenata da Marco Giampaolo perse 1-0 grazie al gol di Becao.

La squadra di Pioli, inoltre, torna a non segnare un gol in trasferta dopo 419 giorni: l’ultima volta fu in occasione della travolgente sconfitta contro l’Atalanta del dicembre 2019 (Atalanta-MIlan 5-0).