Mandzukic e le sue condizioni: la prossima settimana sarà decisiva

Stando a quanto riporta la Gazzetta dello Sport, Mario Mandzukic all’inizio della prossima settimana scoprirà qualcosa in più rispetto al suo infortunio. Il croato verrà valutato attraverso degli esami specifici, che diranno qualcosa in più rispetto al suo possibile rientro in campo.

Dopo la prima partita da titolare contro la Stella Rossa, Mandzukic si è fermato per un problema muscolare. I tempi di recupero non sembrano essere troppo lunghi, anche se per il momento non sono ancora definiti.

Stefano Pioli, come tutta la società, spera di poter recuperare il suo attaccante quanto prima, per poter avere più scelta e far rifiatare chi ha giocato di più durante la stagione.

Si gioca ogni tre giorni: turno infrasettimanale ed Ottavi di Europa League incombono. C’è bisogno di ritrovare il guerriero Mandzukic, non ancora integratosi perfettamente con gli automatismi rossoneri.

Valerio Tubercolo