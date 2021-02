Jovic: “Felice di essere di nuovo all’Eintracht. Rebic? Mi manca”

Intervistato dalla Bild, Luka Jovic ha commentato il suo recente ritorno all’Eintracht Francoforte, squadra nella quale già aveva militato prima del suo passaggio al Real Madrid. Queste le sue parole, con una battuta anche sul rossonero Ante Rebic:

“La Bundesliga mi mancava molto, sono felice di poter indossare di nuovo questa maglia. Ho giocato poco più di 100 minuti e sto lavorando per migliorare la forma, ma sono pronto per le sfide che mi attendono. Rebic e Haller mi mancano ovviamente. Abbiamo vissuto insieme grandi momenti, realizzando qualcosa di storico per il club, ma ora ci sono altri giocatori qui che meritano altrettanto“.