Kjaer vuole tornare per lo Spezia

Simon Kjaer potrebbe essere a disposizione di Pioli già per il match con lo Spezia. Dopo il ritorno di Bennacer, il Milan spera di ritrovare anche il difensore che ha dimostrato di essere spesso determinante per il gioco dei rossoneri.

Secondo quanto riferisce SportMediaset, il recupero procede bene e il danese sta lavorando per essere convocato per il prossimo turno di Serie A. Dal primo minuto partiranno comunque Tomori e Romagnoli ma a partita in corso potrebbe esserci spazio anche per Simon Kjaer.