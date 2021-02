La Stampa – Il paradosso rossonero: ritrova i titolari, perde i punti

Nel match di sabato sera perso per 2 a 0 contro lo Spezia, Stefano Pioli ha avuto a disposizione, dopo moltissimo tempo, quasi tutti i giocatori in rosa.

Eppure, come riporta La Stampa in edicola questa mattina, nonostante i recuperi di Calhanoglu e Bennacer, i rossoneri sono apparsi poco lucidi e soprattutto superficiali nell’affrontare una squadra in piena lotta per la salvezza.

I due non hanno per niente inciso sulla gara, risultando fuori dal gioco nel caso del primo, troppo lento e macchinoso per ciò che concerne il giovane algerino.

Nel 2021 la squadra di via Aldo Rossi è già uscita sconfitta dal campo ben quattro volte (Juve, Atalanta, Inter in Coppa Italia e ora Spezia): urge tornare il Milan del 2020, altrimenti si rischia di compromettere quanto di buono fatto fino ad ora in pochissime gare.