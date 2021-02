La verità su Douglas Costa: non è nei piani futuri del Milan

Nel mese di gennaio, si è parlato anche di un possibile interesse del Milan per Douglas Costa. L’esterno brasiliano in prestito al Bayern Monaco non sta convincendo nella sua seconda esperienza in Baviera, tanto che a fine stagione dovrebbe tornare alla Juventus.

La prossima estate i rossoneri cercheranno un rinforzo sulla fascia destra, ma difficilmente sarà il brasiliano. Stando a quanto riferisce Calciomercato.com, infatti, Maldini e Massara avrebbero in mente altri obiettivi. Thauvin rimane in pole.