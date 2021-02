L’autocritica rossonera senza parole forti

Nessun bastone, ma nemmeno carote. Il Milan si è ritrovato a Milanello dopo la sconfitta contro lo Spezia per confrontarsi. Secondo quanto riferito da ‘Tuttosport’, il gruppo rossonero non ha usato parole forti, tanto è vero che la dirigenza non era presente e l’intervento di Pioli non è servito.

La squadra ha fatto una profonda autocritica e ha capito che una prestazione del genere non può più ricapitare. Adesso la testa viaggia in primis a Belgrado per la gara contro la Stella Rossa, dopodiché si penserà al derby.