Lazio deferita per le gare contro Juventus e Torino: i biancocelesti rischiano le sconfitte a tavolino

Importante novità per il caso di illecito sportivo della Lazio nelle partite contro Juventus e Torino. L’accusa è quella di aver convocato giocatori che dovevano essere messi in isolamento per via del Covid-19, ovvero Ciro Immobile contro i granata e Djavan Anderson con i bianconeri. Ora la squadra di Claudio Lotito è stata deferita a titolo di responsabilità diretta, oggettiva e propria e rischia penalità con tanto di sconfitta a tavolino sia con il Torino che con la Juventus. Il 16 marzo il Presidente biancoceleste sarà ascoltato al Tribunale Federale.