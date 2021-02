Le ultime da Milanello: Bennacer in gruppo. Tonali ancora a parte, terapie per Diaz. Allenamento individuale sul campo per Kjaer

In vista del filotto di partite che dovrà affrontare il Milan, arrivano ottime notizie da Milanello in merito alle condizioni di Ismael Bennacer, out nell’ultima partita contro il Crotone a causa di una bronchite: il centrocampista algerino si è allenato regolarmente in gruppo ed è quindi recuperato.

Per quanto riguarda gli altri infortunati, servirà invece ancora un po’ di pazienza per Sandro Tonali, il quale ha lavorato anche oggi a parte; Simon Kjaer si è allenato sul campo, ma non insieme ai suoi compagni di squadra e infine solo terapie per Brahim Diaz, che è fermo per un problema muscolare rimediato nel derby di Coppa Italia.