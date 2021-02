Lippi: “Tonali erede di Pirlo? Secondo me no. Donnarumma è una ricchezza per l’Italia”

Marcello Lippi, ex CT della Nazionale azzurra campione del mondo nel 2006, ha rilasciato una lunga intervista per la Gazzetta dello Sport, nella quale ha parlato anche del Milan e di alcuni giocatori. Ecco le sue dichiarazioni:

Su Tonali:

“É un’ottima mezzala di contenimento e ripartenza, dotata anche di un bel tiro. In questo momento sta soffrendo un po’, ma ha una concorrenza forte che lo farà crescere. Nuovo Pirlo? Secondo me no“.

Su Romagnoli:

“É un buon giocatore in una grande squadra come il Milan. Ora deve fare l’ultimo salto di qualità per raggiungere i più grandi“.

Su Donnarumma:

“É l’erede di Buffon. Un mostro, a 22 anni ha già più di duecento partite in Serie A. Mi ricorda Buffon per sicurezza, senso della posizione, uscite efficaci senza esagerare per lo spettacolo. Un grande portiere, una ricchezza per l’Italia“.

Su Calabria:

“Sta crescendo alla grande e, nonostante un fisico non prestante, ha corsa, coraggio, generosità. Per non dire senso tattico, visto che è stato schierato anche in mediana“.