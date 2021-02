LIVE SM – Pioli: “Domani voglio più coraggio. Ibra o Lukaku? Tutta la vita Zlatan”

Sui tifosi:

“I nostri tifosi ci dimostrano sempre di essere speciali, dispiace giocare in un San Siro vuoto”.

Sul percorso del Milan:

“Abbiamo cominciato un percorso che ci ha dato ottimi risultati, entrambe abbiamo un’ottima classifica. Vogliamo fare una bella partita”

Su che squadra si vedrà:

“Abbiamo entrambe una buona fisionomia, domani dovremmo essere più precisi e compatti”

Su Tonali:

“Sono convinto che Sandro abbia un potenziale enorme, è giovane, sta crescendo e sta già dimostrando le sue qualità. Se giochi al Milan devi saper reggere le aspettative”

Su come si arriva al derby e su Ibra e Lukaku:

“Nelle ultime partite non siamo stati bravi come le altre volte, domani dobbiamo essere più precisi, sia in difesa che in attacco. Ibra o Lukaku? Mi tengo tutta la vita Ibra”

Se Ibra ha parlato dopo lo scontro con Lukaku:

“Quella di domani è un’altra partita, ci saranno degli scontri ma anche grande riseptto”

Se domani sarà decisiva per lo scudetto:

“Quella di domani è la partita più importante ma non sarà decisiva”

Sull’Inter:

“L’Inter aggredisce alto e altre volte ti aspetta, noi dovremmo essere bravi a sfruttare gli spazi”

Se Ibra è l’uomo derby:

“Domani sarà una partita del collettivo che metta poi in evidenza le qualità del singolo”

Su Tomori:

“Tomori sta facendo molto bene, ha caratteristiche diverse. Tomori è aggressivo e veloce ma non ha la stessa fisicità di Lukaku”

Su Mandzukic e Bennacer:

“Mario ha avuto una piccola lesione, spero sia una cosa di breve tempo. Bennacer ha un problema muscolare, spero di avere presto anche lui”

Sulla partita di domani:

“Non siamo soddisfatti delle ultime partite, bisogna avere più coraggio con un gioco più veloce”

Sull’obiettivo del Milan:

“L’obiettivo è quello di continuare il nostro percorso, finora siamo contenti di quello che abbiamo fatto. A fine stagione tireremo le somme”

Sulla gara di Belgrado:

“A fine partita ero deluso, ci stava la nostra vittoria. Ho rivisto il finale di gara, non abbiamo avuto quella voglia di cercare il terzo gol”