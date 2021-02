Mario Giuffredi: “Hysaj non rinnoverà col Napoli”. Milan alla finestra.

Mario Giuffredi, procuratore fra gli altri di Elseid Hysaj, ha dichiarato ai microfoni di “Radio Punto Nuovo”: “Discorso chiuso, dal prossimo anno saremo altrove. Stiamo parlando con altri club”.

Dichiarazioni forti quelle di Giuffredi, che di fatto hanno chiuso, in anticipo di qualche mese, la storia fra il terzino albanese ex Empoli ed il Napoli, club che lo aveva acquistato ai tempi di Maurizio Sarri.

Fra le società interessate al terzino classe 1994 sembrerebbe esserci anche il Milan, che ingaggerebbe il giocatore come vice Calabria qualora non dovesse rimanere a Milano Diogo Dalot, arrivato in prestito secco dallo United, club col quale bisognerà iniziare al più presto una trattativa per un possibile riscatto.