Mercato a zero e mirato: il Milan rinforza la rosa

Tre giocatori, uno per reparto. Il Milan ha fatto le mosse giuste per rinforzare la propria rosa. ‘Tuttosport’ si sofferma proprio su questi punti. I rossoneri hanno preso Mandzukic a zero in quanto svincolato, Meité e Tomori in prestito. Tre affari in cui non sono state spese cifre milionarie per i loro acquisti.

Il Milan ha poi piazzato gli esuberi: Musacchio, Duarte e Conti. Il pacchetto difensivo si è dunque rinnovato e snellito nel migliore dei modi. In attacco ha salutato Colombo, in prestito alla Cremonese in Serie B.