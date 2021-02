Sinisa Mihajlovic, in collegamento con Tiki Taka ha parlato del derby e della situazione del Milan:”Ho visto la partita, l’ha vinta l’Inter perché è la squadra più forte. C’è poco da dire. Ibrahimovic non ha segnato ma ha fatto quello che doveva fare”. L’ex giocatore di Inter e Lazio ha detto brevemente anche la sua sulla lotta scudetto: “Il discorso non è chiuso ma la squadra più accreditata per vincerlo è sicuramente l’Inter”.